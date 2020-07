"I bimbi non trasmettono il virus". Trump spinge per le scuole "aperte al 100%" (Di giovedì 23 luglio 2020) “Mi piacerebbe vedere le scuole aperte, aperte al 100%”. Lo afferma il presidente americano Donald Trump, sottolineando che i bambini “non trasmettono il virus molto facilmente, non lo prendono facilmente e non lo portano a casa facilmente”.“Sono a mio agio” all’idea di “mio figlio e dei miei nipoti” a scuola, ha aggiunto Trump. “Abbiamo una strategia nazionale” per le scuole ma “come sapete la decisione definitiva sta ai governatori. Penso che molti di loro vogliano le scuole aperte”, aggiunge il presidente Usa. Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : bimbi non "I bimbi non trasmettono il virus". Trump spinge per le scuole "aperte al 100%" L'HuffPost Bimbi scomparsi, la denuncia di un papà: «Mio figlio Lucas svanito nel nulla da 4 anni per mano dei nonni: aiutatemi a ritrovarlo»

«Mio figlio è sparito da 4 anni. Lo hanno preso i nonni materni e non so più dove sia. Ho bisogno di ritrovarlo, questa è una denuncia pubblica». Danilo Mei, 49 anni, romano, è davvero un «papà disper ...

Alla Questura di Asti il primo permesso di soggiorno “speciale” per violenza domestica

Alla Questura di Asti il primo permesso di soggiorno “speciale” per violenza domestica, strumento previsto dal Testo Unico dell’Immigrazione che riconosce al Questore la facoltà di rilasciare un perme ...

