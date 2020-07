«Ho denunciato mio figlio 13enne perché lo amo. Dovevo insegnargli che si sbaglia, si paga e si impara» (Di giovedì 23 luglio 2020) Sul Corriere della Sera l’intervista ad una mamma della provincia di Lucca che ha denunciato il figlio 13enne alla Polizia postale per pedopornografia online. Il tutto dopo aver trovato sul cellulare del ragazzino una serie di “fotografie raccapriccianti di bambini”. «Non ho voluto far finta di niente, ho denunciato. Io amo moltissimo mio figlio e sapevo che solo così si potevano fermare questi abusi. Solo così posso insegnare davvero a mio figlio che nella vita si sbaglia, si paga e si impara. La denuncia l’abbiamo scritta insieme, seduti a tavolino, quando si è reso conto di quello che stava succedendo». Racconta di non essere stata allertata da segnali particolari. «Un ... Leggi su ilnapolista

