Halo la serie TV: 'le riprese della prima stagione sono a un ottimo punto' (Di giovedì 23 luglio 2020) L'attesissima serie TV dedicata ad Halo procede a gonfie vele, almeno, prima della pandemia. In una recente intervista, l'attore canadese Pablo Schreiber - che interpreta il ruolo di Master Chief nella serie TV di Halo - non si era reso conto di quanto fossero avanti le riprese, prima dell'arrivo della pandemia di COVID-19.Schreiber è noto soprattutto per i suoi ruoli nell'adattamento televisivo di American Gods di Neil Gaiman e nell'originale Netflix Orange Is The New Black. "Siamo entusiasti di girare la prima stagione e sta andando molto, molto bene", ha detto Schreiber. "Adoro le persone con cui sto lavorando e sono molto entusiasta di mostrare la serie TV al ... Leggi su eurogamer

