Halo Infinite si mostra in uno spettacolare video gameplay (Di giovedì 23 luglio 2020) Come prevedibile, l'attesissimo Halo Infinite si è mostrato durante gli Xbox Games Showcase, oltre al trailer presentato all'inizio dell'evento, i fan hanno potuto ammirare un lungo filmato di gameplay.Nel video il nostro Chief ha avuto modo di massacrare un bel po' di alieni, con armi umane ed aliene. Insomma tra basi aliene da conquistare, spazi aperti da percorrere col fidato e sempreverde warthog ci sarà da divertirsi quando il titolo arriverà su Xbox Series X, Xbox One e PC. Cosa ne pensate?Leggi altro... Leggi su eurogamer

Stay_Nerd : Halo Infinite: mostrata la demo del gioco durante la conferenza Microsoft - Daxxy11 : Halo Infinite para Xbox One, Series X e PC ?? supimpa - Multiplayerit : Halo Infinite: ecco il trailer di gameplay - ascie : OH HALO INFINITE? - JoseGNoel : Halo Infinite and Forza 8 ?? -