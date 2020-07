Ha 200 orgasmi al giorno anche senza fare sesso: la storia di Sarah e la sindrome della PSAS, dovuta anche a farmaci per il colesterolo (Di giovedì 23 luglio 2020) L’orgasmo, per alcune donne, è purtroppo una sorta di creatura mitologica. Altre, invece, sono più fortunate – o forse più brave – da questo punto di vista. Questione di ormoni, dicono gli esperti. Il caso della giovane 24enne britannica Sarah Carmen ha però del sensazionale: è in grado di avere fino a 200 orgasmi al giorno senza nemmeno fare sesso. Questo perché le vibrazioni minime le sono sufficienti per arrivare alla meta tanto ambite da molte. Basta il rombo del treno, o le leggeri vibrazioni di un asciugacapelli, o ancora il ‘movimento’ ritmico di una fotocopiatrice. “Qualsiasi cosa può scatenarmi un orgasmo. anche gli asciugacapelli ... Leggi su meteoweb.eu

