Guerre stellari: Al Pacino rifiutò il ruolo di Han Solo perché non aveva capito la sceneggiatura

Al Pacino ha rinunciato a interpretare Han Solo in Guerre stellari perché non aveva capito la sceneggiatura di Geroge Lucas. La star Al Pacino ha rifiutato il ruolo di Han Solo in Guerre stellari, rinunciando a 20 milioni di dollari, perché non aveva capito la sceneggiatura della pellicola fantascientifica partorita dalla mente di George Lucas. A rivelare la storia è stato lo stesso Al Pacino nel corso di un'intervista del 2013: l'attore ha spiegato che prima di Harrison Ford il ruolo di Han Solo era stato offerto a lui: "Era praticamente mio, ma non ho ...

A rivelare la storia è stato lo stesso Al Pacino nel corso di un'intervista del 2013: l'attore ha spiegato che prima di Harrison Ford il ruolo di Han Solo era stato offerto a lui: "Era praticamente mi ...

