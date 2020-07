Guerini, avviata inchiesta interna su controlli Arma Cc (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 23 LUG - E' stata "avviata un'inchiesta interna per approfondire se vi sono state criticità nei controlli e nell'organizzazione della realtà territoriale. L'Arma è presidio di legalità". ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - E' stata "avviata un'inchiesta interna per approfondire se vi sono state criticità nei controlli e nell'organizzazione della realtà territoriale. L'Arma è presidio di legalità" ...