Grotte di Villanova nuovamente aperte al pubblica da sabato 25 luglio (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo 4 mesi di chiusura forzata, sabato 25 luglio le splendide Grotte di Villanova tornano accessibili al pubblico, che negli ultimi tempi si è dimostrato particolarmente ansioso di poter visitare nuovamente il sito e che adesso, finalmente, potrà addentrarsi nell’affascinante mondo ipogeo dell’Alta Val Torre. Il suggestivo percorso turistico, accuratamente illuminato e pavimentato, sarà praticabile anche nella giornata di domenica 26 luglio. «Le modalità di visita e la logistica anti-Covid intaccheranno solo in parte – dichiarano i dirigenti del Gruppo esploratori e lavoratori Grotte di Villanova – la meraviglia di una passeggiata nel cuore delle nostre ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Grotte Villanova

UdineToday

«Le modalità di visita e la logistica anti-Covid intaccheranno solo in parte - dichiarano i dirigenti del Gruppo esploratori e lavoratori Grotte di Villanova - la meraviglia di una passeggiata nel ...La selezione delle più belle spiagge libere di Posillipo, a Napoli, per una vacanza da sogno con la famiglia e gli amici. Elegante e raffinata, Posillipo è l”area residenziale famosa anche per i risto ...