Grey’s Anatomy farà puntate sul coronavirus nella 17esima stagione (Di giovedì 23 luglio 2020) Nonostante il blocco delle riprese a causa dell’emergenza sanitaria, gli autori di Grey’s Anatomy stanno ultimando la scrittura dell’ultima stagione in cui avrà un ruolo preponderante la pandemia che stiamo affrontando. Lo show record d’ascolti, capitanato dalla showrunner Krista Vernoff, sarà sempre più reale, richiamando al suo interno l’emergenza sanitaria che ha sconvolto il mondo. Annunciato in via ipotetica lo scorso aprile, durante il panel della Television Academy, la Vernoff ha confermato l’intenzione di voler inserire l’argomento all’interno della 17esima stagione. La pandemia ancora fortemente sentita negli Stati Uniti, verrà affrontata tramite le testimonianze dirette di alcuni dottori. Durante il panel, la showrunner ha rivelato che ... Leggi su velvetgossip

