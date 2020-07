Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck e figlia concorrenti? Nuovi nomi (Di giovedì 23 luglio 2020) Patrizia e Giada De Blanck potrebbero essere tra i Nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Entrambe hanno partecipato già a dei reality show, sono state ospiti in un’infinità di trasmissioni e sanno quindi bene come muoversi nel mondo della Tv. Un Grande colpo, per Alfonso Signorini, se entrambe dovessero accettare: una fonte vicina a … L'articolo Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck e figlia concorrenti? Nuovi nomi proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

gastaldellovalt : @pepppe772 @LegaSalvini il grande fratello è laureato con 110 e lode... tu o il tuo capitano che titolo avete? - laportoghese : @Guido44895392 Che pena vedere un presidente del consiglio viaggiare come l'attinia e i paguro bernardo con un uomo… - rossellina2 : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 14 (2015): Alessia Marcuzzi mette in riga Lidia Vella - LuciaFerraroEM : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 6 (2006): la love story tra Filippo Bisciglia e Simona Salvemini -