Grande Fratello 3, ricordate Claudia? Oggi è una cantante [FOTO] (Di giovedì 23 luglio 2020) La terza edizione del Grande Fratello, fu quello della svolta: la prima con Barbara D’Urso e quella con Luca Argentero. All’ interno della casa quell’anno ci fu anche Claudia Bormioli. Ve la ricordate? Vediamo cosa fa Oggi La prima edizione con Barbara D’Urso Correva l’anno 2003 e Barbara D’Urso per la prima volta prendeva il … L'articolo Grande Fratello 3, ricordate Claudia? Oggi è una cantante FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

