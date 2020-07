Gp Andalusia, Quartararo: "Felice del ritorno di Marquez" (Di giovedì 23 luglio 2020) JEREZ - "Torna Marquez e insieme a lui torneranno anche Rins e Crutchlow: è davvero fantastico. Quando sei un pilota vuoi tornare il prima possibile e senz'altro tutti loro daranno il massimo. Sono ... Leggi su corrieredellosport

FormulaPassion : #MotoGP: #Vinales si nasconde e pone #Quartararo nel ruolo di favorito - sportface2016 : #MotoGp #AndaluciaGP, le parole di Cal #Crutchlow - sportface2016 : #MotoGp #AndaluciaGP, le dichiarazioni del pilota #YamahaPetronas Fabio #Quartararo - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: MOTO GP - In Andalusia Quartararo punta al bis - juve_magazine : RT @calciomercato_m: MOTO GP - In Andalusia Quartararo punta al bis -

Ultime Notizie dalla rete : Andalusia Quartararo

Maverick Viñales è arrivato secondo nel Gran Premio inaugurale sulla pista di Jerez de la Frontera. Qualche errore di troppo e un ritmo troppo lento rispetto a quello di Fabio Quartararo nella seconda ...Nella Moto Gp in Andalusia Quaratararo vuole fare il bis ma Marc Marquez, nonostante il grave infortunio, dovrebbe subito scendere in pista. Fabio Quartararo non vuole fermarsi, ora che ha conosciuto ...