Governo: Meloni, ‘sì a scostamento solo se si indica uso risorse’ (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “Finora abbiamo votato scostamenti di bilancio per totali 80 miliardi di euro che poi il Governo ha in gran parte dilapidato in cose che non c’entravano assolutamente niente con l’emergenza Covid. Adesso, o il Governo mi mette nero su bianco che cosa vuole fare con queste risorse o io non voto proprio niente, perché i soldi degli italiani, soprattutto quando si indebitano i nostri figli, non si buttano per pagare le consulenze dei ministri mentre rischi un’ecatombe occupazionale, altrimenti ci si assume la responsabilità della quale non voglio essere corresponsabile. Per cui mi dicano che cosa ci vogliono fare e poi dirò loro se voto o no”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite di ‘Radio ... Leggi su calcioweb.eu

lauraboldrini : Accordo storico a Bruxelles, un’intesa su #RecoveryFund che guarda al futuro dell’#UE. L’Italia con 209 miliardi p… - dellorco85 : Finalmente l'Ue da un segnale di vita e l'Italia ottiene il 28% del #RecoveryFund, 209 miliardi. Pure la Meloni si… - ItaliaViva : Tutti quelli che dicono 'Aver dato un sacco di soldi ai #Benetton è stato sbagliato' trovano la mia condivisione ma… - MraCnz : @ire43039485 @GiorgiaMeloni La Meloni lo dico e non ho paura di quello che farà o dirà È VERAMENTE NA STRONZA. Quan… - PolScorr : @fix_ste Abbiamo già visto: al governo le scemenze che propongono sono infattibili, tranne che con enormi raggiri.… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Meloni Governo: Meloni, 'sì a scostamento solo se si indica uso risorse' Metro Governo: Meloni, 'sì a scostamento solo se si indica uso risorse'

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "Finora abbiamo votato scostamenti di bilancio per totali 80 miliardi di euro che poi il governo ha in gran parte dilapidato in cose che non c'entravano assolutamente nient ...

Venerdì 31 luglio arriva a L’Aquila Giorgia Meloni

Sulmona, 23 luglio– Venerdì 31 luglio, alle ore 12, Giorgia Meloni terrà una conferenza stampa all’Aquila, presso l’Emiciclo, per sottolineare i risultati ottenuti del buon governo di Fratelli d’Itali ...

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "Finora abbiamo votato scostamenti di bilancio per totali 80 miliardi di euro che poi il governo ha in gran parte dilapidato in cose che non c'entravano assolutamente nient ...Sulmona, 23 luglio– Venerdì 31 luglio, alle ore 12, Giorgia Meloni terrà una conferenza stampa all’Aquila, presso l’Emiciclo, per sottolineare i risultati ottenuti del buon governo di Fratelli d’Itali ...