Gotti: “Era dura immaginare una vittoria, godiamoci questo momento” (Di giovedì 23 luglio 2020) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Udinese Gotti ha commentato la vittoria dei friulani sulla Juventus. Queste le parole del tecnico: “Non mi aspettavo questa vittoria, i ragazzi hanno fatto di tutto per vincere. Era difficile però immaginare tutto questo. Stamattina avevamo qualche difficoltà. Quando giochi contro la Juve fai quello che puoi fare, è chiaro che se la Juve schiaccia bisogna fare l’incudine e poi possiamo diventare noi martello. Dal punto di vista dell’atteggiamento i ragazzi se la sono guadagnata. Questa squadra meritava una classifica diversa, questa sera a fronte di poche occasioni dove abbiamo raccolto poco siamo arrivati al gol di Nestorovski che sa di un lavoro corale di squadra. Il gol di Fofanà invece è ... Leggi su alfredopedulla

