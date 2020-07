Gol de Ligt, il difensore olandese porta avanti la Juve contro l’Udinese, poi il pari di Nestorovksi [VIDEO] (Di giovedì 23 luglio 2020) Si sta giocando Udinese-Juventus, match che potrebbe regalare alla squadra di Maurizio Sarri il nono scudetto consecutivo. Sul finire di un primo tempo tutto sommato equilibrato è arrivato il gol di Ligt. Al minuto 43 il difensore olandese ha anticipato l’avversario ed ha lasciato partire un destro che si è infilato all’angolino, dove Musso non ha potuto arrivare. In basso il VIDEO del gol di de Ligt. L'articolo Gol de Ligt, il difensore olandese porta avanti la Juve contro l’Udinese, poi il pari di Nestorovksi VIDEO CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

