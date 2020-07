Gli incidenti stradali nel 2019 hanno causato 3.173 morti e sono costati l'1% del Pil (Di giovedì 23 luglio 2020) AGI - Poco meno di 17 miliardi di euro, 16,9 per l'esattezza. E' questo il costo sociale degli incidenti stradali nel 2019, che secondo i parametri indicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a valori costanti 2010, risulta pari all'1% del Pil nazionale, contro i 21,4 miliardi del 2010 (-21% in 10 anni). Lo riporta l'Istat nel suo rapporto annuale sull'incidentalità stradale. Secondo il rapporto, nel 2019 sono state 3.173 le vittime degli incidenti stradali in Italia. Il numero dei morti (decesso entro 30 giorni dall'evento) diminuisce rispetto al 2018 di 161 unità, pari a -4,8%. Questo calo avviene per il secondo anno consecutivo dopo l'aumento registrato nel 2017, e il dato 2019 si ... Leggi su agi

