Giuseppe Conte, da premier per caso a protagonista in Europa: la metamorfosi del «burattino» (Di giovedì 23 luglio 2020) Un lungo applauso del Senato per Giuseppe Conte durante l’informativa sul Recovery Fund. Una scena che per alcuni rappresenta il coronamento di un trionfo (perlopiù grillino); per altri è chiaro un omaggio ad un noto film di Fantozzi. Quando si tratta del ‘professore prestato alla politica’ vie di mezzo non ce ne sono: sembra consuetudine scivolare da un eccesso all’altro. Ed ecco che da “premier per caso”, come scrive Raffaele Marmo, “Conte diventa vincitore in Europa”. Ma è riuscito davvero a farsi leader? Una domanda lecita, la stessa che si pongono i lettori una volta terminato ‘Le avventure di Pinocchio’ di Carlo Collodi, preda di dubbi insistenti: per quanto tempo durerà l’incanto? ... Leggi su urbanpost

La data che segna la fine dello stato di emergenza resta il 31 luglio. Nessuna proroga, almeno per ora. Sulla proposta di estenderla al 31 ottobre ci sarebbe un sostanziale accordo, ma resta da capire ...

Valutiamo l’impatto che avranno. Non è esclusa la possibilità che dovremo intervenire in tempi più immediati, nei limiti della finanza pubblica”, ha dichiarato il premier Giuseppe Conte riferendosi ...

