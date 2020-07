Giudice sportivo, un turno di stop per Barella. Fermato anche Colley (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Giudice sportivo ha reso noti gli squalificati dopo le gare di ieri del 35° turno di Serie A, sono otto complessivamente: si tratta di Kevin Bonifazi della SPAL, l’unico espulso, di Nicolò Barella (Inter), Gaston Brugman (Parma), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Omar Colley (Sampdoria), Lukas Lerager (Genoa), Stefano Sabelli (Brescia) e Ronaldo Vieira (Sampdoria). Foto: profilo Inter Twitter L'articolo Giudice sportivo, un turno di stop per Barella. Fermato anche Colley proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Come già anticipato, niente trasferta a Roma per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo a seguito dell'ammonizione ricevuta ...