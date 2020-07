Giudice sportivo, Barella fermo un turno. E il Genoa perde Lerager (Di giovedì 23 luglio 2020) Otto squalificati dal Giudice sportivo Sono i giocatori squalificati dal Giudice sportivo dopo le partite del mercoledì della trentacinquesima giornata. Tra questi da segnalare la presenza di Nicolò Barella, ammonito contro la Fiorentina, e che dunque salterà la trasferta di Genova di sabato. Tra gli altre sette squalificati, da segnalare la presenza del Genoano Lerager, che salterà a sua volta la partita contro i nerazzurri. Ecco gli altri squalificati: Bonifazi (Spal), Brugman (Parma), Castrovilli (Fiorentina), Colley e Vieira (Sampdoria) e Sabelli (Brescia). Barella1L'articolo Giudice sportivo, Barella fermo un ... Leggi su intermagazine

