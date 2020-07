Giroud: “Mio futuro in Premier. Nazionale? Obiettivo 100 presenze e superare Platini per i gol” (Di giovedì 23 luglio 2020) Olivier Giroud fa chiarezza sul suo futuro e, anzi, precisa anche cosa ha vissuto nei mesi passati in riferimento ad alcune voci di mercato che lo avevano accostato anche a qualche squadra italiana come Inter, Milan e Lazio. Il centravanti francese del Chelsea ha parlato ai microfoni di Infosport+ facendo il punto sulla sua situazione e sulle sue ambizioni.Giroud: "futuro in Premier League. E sulla Nazionale..."caption id="attachment 965637" align="alignnone" width="582" Giroud Francia (getty images)/caption"A gennaio sono stato davvero vicino all’addio al Chelsea", ha commentato Giroud relativamente ai rumors di mercato nella finestra invernale. "Non giocavo, non ero felice e volevo andare via. Ma ora è tutto diverso. Lampard ha iniziato a ... Leggi su itasportpress

