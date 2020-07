Giroud: “A gennaio vicino a lasciare il Chelsea. Ora sto bene, ma nel calcio non si sa mai” (Di giovedì 23 luglio 2020) Olivier Giroud torna a parlare del suo futuro Obiettivo di mercato a gennaio dell’Inter, alla fine Olivier Giroud è rimasto al Chelsea e ha rinnovato il suo contratto con i Blues. Tuttavia il suo futuro potrebbe essere altrove come spiegato dall’attaccante francese in un’intervista ai microfoni di Inforsport+. Ecco le sue parole. “E’ stata dura, sono onesto: è per questo che a gennaio volevo partire. Non ero più felice, ma Lampard ha voluto vedermi e mi ha dato la sua fiducia. Provo a ripagarlo sul campo e questo succede piuttosto spesso da metà febbraio. Quando sono titolare, spesso sono decisivo: non ho mai pensato nemmeno per un secondo di fermarmi. Finché potrò dare qualcosa alla squadra, continuerò per diversi ... Leggi su intermagazine

