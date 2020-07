Giorgia Meloni: «I soldi degli italiani non si buttano per pagare le consulenze dei ministri» (Di giovedì 23 luglio 2020) «Finora abbiamo votato scostamenti di bilancio per totali 80 miliardi di euro che poi il governo ha in gran parte dilapidato in cose che non c’entravano assolutamente niente con l’emergenza Covid». Lo ha affermato Giorgia Meloni, ospite di Radio Anch’io su Radiouno Rai. Giorgia Meloni: mettano nero su bianco cosa vogliono fare «Adesso, o il governo mi mette nero su bianco che cosa vuole fare con queste risorse o io non voto proprio niente. I soldi degli italiani, soprattutto quando si indebitano i nostri figli, non si buttano per pagare le consulenze dei ministri mentre rischi un’ecatombe occupazionale. Altrimenti ci si assume la responsabilità della ... Leggi su secoloditalia

