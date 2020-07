Gianluigi Paragone ha fondato un nuovo partito, “No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone” (Di giovedì 23 luglio 2020) Gianluigi Paragone ha fondato un nuovo partito politico che si chiama “No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone”. Il giornalista e senatore, eletto con il M5S nel 2018 ma nel Gruppo Misto dallo scorso gennaio dopo l’espulsione dal movimento, Leggi su ilpost

giufragio : Gianluigi Paragone, il senatore scettico sull'accordo tra Italia e Ue sul Recovery Fund === Prima di giudicare dovr… - vilmadast : RT @tempoweb: Addio tra i veleni #Roma #MunicipioVII #Italexit #23luglio #5Stelle - MilanoStremitz1 : RT @tempoweb: Addio tra i veleni #Roma #MunicipioVII #Italexit #23luglio #5Stelle - Wiizpig : Gianluigi Paragone ha fondato un nuovo partito, “No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone”… - tempoweb : Addio tra i veleni #Roma #MunicipioVII #Italexit #23luglio #5Stelle -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluigi Paragone

Liberoquotidiano.it

Gianluigi Paragone ha fondato un nuovo partito politico che si chiama “No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone”. Il giornalista e senatore, eletto con il M5S nel 2018 ma nel Gruppo Misto dallo ...E annuncia il suo impegno con il movimento di Gianluigi Paragone per l'Italexit presentato oggi alla Camera. "Ci sono giorni in cui bisogna prendere il coraggio a due mani e fare delle scelte ...