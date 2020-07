Gianluigi Paragone fonda Italexit e lancia Monica Lozzi come sindaco di Roma (Di giovedì 23 luglio 2020) È nato il nuovo partito di Gianluigi Paragone. L’ex grillino ha fondato “No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone”. Il giornalista e senatore, attualmente nel Gruppo Misto dopo l’espulsione dal movimento, ha presentato il nuovo partito nel corso di una conferenza stampa alla Camera. Nel manifesto fondativo la nuova forza politica si definisce come “il partito di chi vuole liberare il nostro Paese dalla gabbia dell’Unione Europea e della moneta unica” e tra le altre cose punta a “recuperare la sovranità monetaria”. Paragone ha detto che il suo partito è il primo che crede “fermamente nell’uscita dell’Italia nell’Unione ... Leggi su laprimapagina

Piu_Europa : Breve storia triste. Dall'EUROPA arrivano 209 MILIARDI di EURO all'ITALIA e Gianluigi #Paragone fonda un partito pe… - ilpost : Gianluigi Paragone ha fondato un nuovo partito, “No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone” - ilfoglio_it : Ecco di cosa parliamo quando parliamo di Italexit, la nuova creatura sovranista di Gianluigi Paragone, presentata o… - BeatriceCovassi : RT @Piu_Europa: Breve storia triste. Dall'EUROPA arrivano 209 MILIARDI di EURO all'ITALIA e Gianluigi #Paragone fonda un partito per far us… - alfios_potamos : RT @GiancarloDeRisi: Gianluigi Paragone, senatore ex grillino, fonda un nuovo partito: #Italexit: “Secondo Piepoli è al 5%, e per essere un… -