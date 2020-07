Gerrard: “Suarez al Liverpool non aveva alcun timore e rispetto per nessuno” (Di giovedì 23 luglio 2020) Luis Suarez è indubbiamente uno dei centravanti più forti del mondo, che alle qualità tecniche ha sempre aggiunto aggressività agonistica. Steven Gerrard, storico capitano dei Reds, ha ricordato gli inizi del Pistolero, suo ex compagno di squadra al Liverpool. Gerrard ha parlato dell’uruguaiano in un’intervista rilasciata alla BBC: “Molti degli attaccanti che venivano comprati dal Liverpool portavano molto rispetto per gente come Jamie Carragher e altri dei calciatori della rosa. Suarez no. Non aveva assolutamente alcun timore e rispetto per nessuno in allenamento. In senso buono intendo. Attaccava i difensori, li colpiva spesso, giocava coi gomiti alti e io, con tutta onestà, pensavo ... Leggi su sportface

