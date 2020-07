Gerrard racconta Suarez: “Al Liverpool era senza rispetto per i compagni. Gomiti alti e colpi per tutti” (Di giovedì 23 luglio 2020) Luis Suarez è senza dubbio uno dei centravanti più forti del mondo. L'attuale attaccante del Barcellona è il mix perfetto tra grinta, tecnica e un pizzico di cattiveria. Forse anche qualcosa in più... Chi si ricorda bene gli inizi del Pistolero è senza dubbio Steven Gerrard, storico capitano del Liverpool, nonché ex compagno dell'uruguiano ai tempi in maglia Reds. Parlando alla BBC, l'ex giocatore ha voluto commentare l'approccio del bomber alla squadra negli anni in Premier League.Gerrard: "Suarez senza rispetto per i compagni"caption id="attachment 996221" align="alignnone" width="361" Gerrard Suarez (getty images)/caption"Molti degli ... Leggi su itasportpress

