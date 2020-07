George Clooney a 59 anni è uno schianto: ma in questa foto sembra un altro [FOTO] (Di giovedì 23 luglio 2020) Ad arrivarci, a 59 anni come lui! Su questo punto concorderanno sicuramente la maggior parte delle persone del pianeta. George Clooney: invidiato dagli uomini e desiderato da ogni donna, come un vero sex symbol. Eppure, come spesso capita nella storia delle celebrities, da ragazzino il bel George non prometteva un granché bene… Avete mai visto una sua FOTO di quando aveva circa 15 anni? C’è una FOTO che circola sul web in cui George Clooney è davvero irriconoscibile. Il giovane ragazzetto raffigurato nello scatto è molto diverso dal sex symbol che poi è diventato nel tempo. Il bello e impossibile era un normale adolescente con un look in perfetto stile ... Leggi su velvetgossip

Da Harry Styles a Ronn Moss: le star in vacanza in Italia

Harry Styles ha fatto tappa a Modena, Ronn Moss si gode Polignano, i Beckham e Clooney la Puglia, mentre Ed Westwick è a Capri: le star dal mondo in vacanza nel Belpaese Quella di Harry Styles in ...

