Genoa-Inter: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) Le probabili formazioni di Genoa-Inter, match valido per la trentaseiesima giornata della Serie A 2019/2020. Il Genoa, reduce dall’importantissima vittoria ottenuta nel Derby, cerca altri punti salvezza nel tentativo di difendere i quattro punti di vantaggio sul Lecce terzultimo. L’Inter ha invece abbandonato definitivamente le speranze di una clamorosa rimonta sulla Juventus in seguito al pareggio Interno con la Fiorentina, ma deve almeno difendere il terzo posto per evitare eventuali problemi in chiave Champions League. Calcio d’inizio alle ore 19:30 di sabato 25 luglio, diretta tv in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go, queste le possibili scelte dei due allenatori. QUI ... Leggi su sportface

