Genoa, Criscito cecchino dagli undici metri: fa meglio di… Milito (Di giovedì 23 luglio 2020) Un derby vinto e tre punti decisivi in chiave salvezza. Il Genoa spera e lo fa anche grazie ad uno dei suoi uomini più rappresentativi: capitan Domenico Mimmo Criscito.Il difensore del Grifone è stato autore del rigore che ha dato il momentaneo vantaggio ai suoi contro la Sampdoria. L'ennesimo tiro dal dischetto messo a segno in questa stagione che gli vale anche un importante record.Criscito: una sentenza dagli 11 metri meglio di... Militocaption id="attachment 995919" align="alignnone" width="597" Criscito (getty images)/captionCome ricorda Opta, infatti, Domenico Criscito ha messo a segno un importante record che non avveniva da tempo, fin da quando per il Grifone giocava un certo Diego Milito.Il ... Leggi su itasportpress

Il video con gli highlights e i gol di Sampdoria Genoa 1-2 ci mostra come i grifoni si sono aggiudicati il 120^ Derby della Lanterna che potrebbe avere un peso importantissimo nella corsa verso la sal ...

