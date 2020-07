Generali: firma intesa con Eurochambres per fondo anti-pandemia (Di giovedì 23 luglio 2020) Milano, 23 lug. (Adnkronos) – Eurochambres, l’organizzazione europea delle Camere di Commercio e Industria che rappresenta oltre 20 milioni di imprese ha stipulato un protocollo d’intesa con Generali per un impegno comune a cooperare per promuovere e realizzare un fondo contro il rischio pandemico. “L’intesa – spiega Generali – punta a coinvolgere nel progetto le istituzioni europee, gli Stati membri dell’Unione e i soggetti più rilevanti in Europa, al fine di creare forme di partenariato pubblico-privato e meccanismi di protezione da rischi futuri. L’iniziativa per un possibile fondo anti-pandemia fa seguito al contributo di Generali ... Leggi su calcioweb.eu

