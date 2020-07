Generali-Cattolica, Sesana: “Visione lungo periodo, faremo crescere quotazioni” (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – Il deal Generali–Cattolica resta in primo piano dopo il via libera dell’IVASS all’aumento di capitale da 500 milioni di euro, in gran parte riservato alla compagnia triestina, secondo l’intesa recentemente sottoscritta dalle due compagnie. Sul tema si è espresso con un certo ottimismo l’Ad di Generali Italia, Marco Sesana, in una intervista rilasciata a Milano Finanza. “Porteremo valore ai soci di Cattolica e faremo crescere le quotazioni del titolo in borsa”, ha promesso Sesana, amministratore delegato e country manager di Generali Italia, aggiungendo “con Cattolica abbiamo una visione di lungo periodo e una ... Leggi su quifinanza

PantheonVerona : Oggi alle 18 si terrà in diretta streaming sul sito - infoiteconomia : Cattolica-Generali, parla Carlo Ferraresi - infoiteconomia : Cattolica-Generali, ricorso contro l'accordo (con la benedizione della Curia) - VeneziePost : .@GENERALI sempre più vicina alla meta. I mal di pancia in Cattolica non dovrebbero fermare la spa - Leggi qui: - nordesteconomia : Cattolica, azionisti di minoranza favorevoli all'accordo con Generali -