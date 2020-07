Gazidis: "Ecco perché abbiamo scelto Pioli, spero che Maldini resti al Milan. Ibra? Decideremo insieme" (Di giovedì 23 luglio 2020) "Ha due anni di contratto e mi aspetto che rimanga. Ci sentiamo tutti i giorni, il suo apporto è importantissimo". Come riporta oggi il Corriere della Sera, Ivan Gazidis utilizza queste parole per tenere aperte le porte della permanenza al Milan di Paolo Maldini. AC Milan v AS Roma - Serie A L’amministratore delegato Milanista ha toccato anche il tema Zlatan Ibrahimovic: "Non so dire se ora Ibra abbia più possibilità di restare. Ci ha dato una grande mano, da quando è arrivato. Ci ha messo... Leggi su 90min

zazoomblog : Gazidis: Ecco perché abbiamo scelto Pioli spero che Maldini resti al Milan. Ibra? Decideremo insieme -… - atmilan1899 : #Gazidis: 'Ecco perché abbiamo scelto #Pioli, spero che #Maldini resti al #Milan. #Ibra? Decideremo insieme' - Milannews24_com : Sky – Ibrahimovic deluso da Gazidis: ecco il motivo - littlehappybob : @75_franz6 La casta degli allenatori/leccaculi dei pennivendoli ha avuto paura di confrontarsi con una figura inno… - infoitsport : Sky – Ibrahimovic deluso da Gazidis: ecco il motivo -

Ultime Notizie dalla rete : Gazidis Ecco Gazidis fuori dal bunker Milan, ecco le mosse della controrivoluzione ilGiornale.it Gazidis: "Ecco perché abbiamo scelto Pioli, spero che Maldini resti al Milan. Ibra? Decideremo insieme"

Come riporta oggi il Corriere della Sera, Ivan Gazidis utilizza queste parole per tenere aperte ... Così fa un vero manager. Ecco perché lo abbiamo scelto. Oltre a essere un grande allenatore, Stefano ...

Milan, Pioli e la linea della continuità

«Lo abbiamo scelto perché è la persona giusta per allenare il Milan che abbiamo in mente noi. Quindi non solo per gli ultimi risultati o perché da qui alla prossima stagione manca davvero poco tempo.

Come riporta oggi il Corriere della Sera, Ivan Gazidis utilizza queste parole per tenere aperte ... Così fa un vero manager. Ecco perché lo abbiamo scelto. Oltre a essere un grande allenatore, Stefano ...«Lo abbiamo scelto perché è la persona giusta per allenare il Milan che abbiamo in mente noi. Quindi non solo per gli ultimi risultati o perché da qui alla prossima stagione manca davvero poco tempo.