Galaxy Z Flip 5G, ufficiale il nuovo smartphone a conchiglia: più potente, ma anche più costoso (Di giovedì 23 luglio 2020) Samsung Galaxy Z Flip 5G, versione migliorata dello smartphone a conchiglia Galaxy Z Flip, da cui si differenzia per l’adozione del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 865+ e dall’integrazione del modem 5G. Le novità sono sottili ma ci sono: il nuovo SoC ad esempio porterà prestazioni più elevate, mentre le nuove colorazioni Mystic Gray e Mystic Bronze differenzieranno i due smartphone pieghevoli a colpo d’occhio. Lo smartphone offrirà un display pieghevole di tipo Plastic Oled Infinity Flex da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, mentre sotto la scocca, oltre allo Snapdragon, ci saranno 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna non espandibile. Connettività completa ... Leggi su ilfattoquotidiano

