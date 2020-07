Gaetano Quagliariello: "Dentro Forza Italia c'è chi guarda al governo, vado via prima" (Di giovedì 23 luglio 2020) Senatore Gaetano Quagliariello, in tre avete lasciato Forza Italia mettendo nero su bianco che sarete “senza se e senza ma all’opposizione di questo governo”. Significa che Dentro il gruppo azzurro tira aria di sostegno alla maggioranza?Intanto, quando il Pdl è stato sciolto io non ho aderito al partito di Forza Italia. Ho seguito Angelino Alfano, ma quando il Nuovo Centrodestra è diventato una costola del centrosinistra ho fondato Idea perché esistesse una componente liberal-conservatrice nel centrodestra. In questa legislatura ero iscritto al gruppo azzurro come indipendente. Non è proprio Forza Italia l’area ... Leggi su huffingtonpost

