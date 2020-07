Gabbiadini: «È brutto perdere il derby ma ora dobbiamo finire la stagione al meglio» (Di giovedì 23 luglio 2020) Manolo Gabbiadini commenta la sconfitta della Sampdoria nel derby: le parole del giocatore ai canali blucerchiati Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta nel derby. Ecco le sue dichiarazioni: GARA – «Abbiamo sbagliato in quel frangente in difesa e ci hanno punito. Serviva più attenzione, è brutto perdere il derby. Venivamo da vittorie che ci hanno dato morale e sarebbe stato bello vincere, potevamo sicuramente far meglio. Penso che ci sono mancati i tifosi, con loro avremmo fatto una gara migliore. Testa alla prossima». GOL – «Fare gol al derby è sempre bello ma le altre volte è stato ... Leggi su calcionews24

Gabbiadini brutto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gabbiadini brutto