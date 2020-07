Future USA incerti dopo sussidi (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – I Future USA nel primo pomeriggio offrono segnali contrastanti, controbilanciati da indicazioni di segno opposto: il miglioramento del sentiment dei consumatori in Germania, è stato controbilanciato da un nuovo aumento delle richieste di disoccupazione in USA. Sullo sfondo restano preoccupazioni per le nuove tensioni diplomatiche fra USA e Cina. Il contratto sul Nasdaq mantiene un buon progresso dello 0,47% a 10.855 punti, mentre quello sullo S&P 500 è piatto a 3.265 punti. Il Future sul Dow Jones lima lo 0,10% a 26.862 punti. Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Borsa: Europa prosegue in rialzo, future Usa positivi Agenzia ANSA Borsa: Europa cauta dopo sussidi Usa, Milano -65%

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Borse europee poco mosse dopo il dato sulle richieste di sussidi Usa, peggiorato nell'ultima settimana ... 0,1% entrambe). Positivi i futures dopo i dati contrastanti sui ...

Future USA senza direzione. Balzo di Tesla Motors

Senza direzione i future sui principali indici azionari statunitensi a pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni. Nel dettaglio, il derivato sul Dow Jones perde lo 0,1%, mentre quello sull’S&P500 è ...

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Borse europee poco mosse dopo il dato sulle richieste di sussidi Usa, peggiorato nell'ultima settimana ... 0,1% entrambe). Positivi i futures dopo i dati contrastanti sui ...