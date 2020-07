Fritti croccanti, ma leggeri? Il segreto è il Panko! Ecco come prepararlo! (Di giovedì 23 luglio 2020) Innegabilmente i piatti più gustosi sono proprio loro, quei Fritti croccanti e golosi che deliziano il palato in ogni stagione e soddisfano ogni sfizio. Ma, purtroppo, non sono propriamente salutari… Siamo, infatti, abituate ad avvolgere gli alimenti con un rivestimento di farina, uva e pangrattato, non sempre così facile da digerire. Ma l’alternativa esiste, arriva dall’Oriente, e prende il nome di Panko! Si tratta di una panatura speciale, tipica della cucina giapponese, a base di pane bianco in cassetta, che rende ogni piatto croccante e leggera. In commercio troverete il composto già pronto, ma se imparerete a realizzarlo a casa vostra, potrete essere certe di aver utilizzato solo ed unicamente ingredienti sani e genuini… quindi, mano agli attrezzi e in un attimo sarete in grado di ... Leggi su pianetadonne.blog

Quando si pensa al fritto si ha in mente la classica e buonissima panatura a base di farina, uova e pan grattato. Nel mondo, però, esistono diversi modi per avvolgere il cibo di un rivestimento crocca ...

Patatine fritte croce e delizia della nostra alimentazione. Difficile inserirle in una dieta, a meno che non le cuciniate con questa ricetta light ...

