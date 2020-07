Friends: David Schwimmer fa il punto sulle riprese della reunion e sul rapporto tra Ross e Rachel (Di giovedì 23 luglio 2020) Facciamo il punto della situazione delle riprese della reunion di Friends e della situazione sentimentale tra Ross e Rachel con David Schwimmer. La star di Friends, David Schwimmer, fa il punto sulle riprese della reunion, che sarebbero imminenti - emergenza sanitaria permettendo - e sul rapporto tra Ross e Rachel. I fan di Friends contano i giorni che li separano dalla reunion che sarà ospitata da HBO Max. Purtroppo l'emergenza sanitaria in corso ha fatto slittare le ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Friends: David Schwimmer fa il punto sulle riprese della reunion e sul rapporto tra Ross e Rachel… - wleserietv : RT @latiziabionda_: Buongiorno solo a David Schwimmer e a Lisa Kudrow che stanno organizzando la reunion di Friends e vorrebbero fare un me… - donno_stefano : RT @MangaForevernet: ? Friends: per David Schwimmer Ross e Rachel 'avevano rotto'? ? ? - Tamiale4 : RT @latiziabionda_: Buongiorno solo a David Schwimmer e a Lisa Kudrow che stanno organizzando la reunion di Friends e vorrebbero fare un me… - emanu1296 : RT @latiziabionda_: Buongiorno solo a David Schwimmer e a Lisa Kudrow che stanno organizzando la reunion di Friends e vorrebbero fare un me… -

Ultime Notizie dalla rete : Friends David

David Schwimmer ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon ha detto la sua opinione sulla situazione di Ross e Rachel legata all’episodio della terza stagione di Friends “Pausa di riflessione” (The One Wh ...I fan di Friends contano i giorni che li separano dalla reunion che sarà ospitata da HBO Max. Purtroppo l'emergenza sanitaria in corso ha fatto slittare le riprese, originariamente previste per marzo, ...