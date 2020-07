Fratelli d’Italia, oggi a Napoli tavola rotonda con gli ordini professionali (Di giovedì 23 luglio 2020) Si terrà oggi a Napoli, a partire dalle ore 18:00, presso l’Hotel Royal Continental, Via Partenope 38/44, la tavola rotonda con gli ordini professionali promossa dal Dipartimento Nazionale Professioni di Fratelli d’Italia. L’intento è quello di inaugurare la costituzione di un tavolo permanente, capace di raccogliere istanze e proposte, portandole nelle sedi istituzionali opportune, nazionali e regionali per rappresentarle al meglio. L’ultima parte dell’incontro sarà dedicata alla sintesi ed alla elaborazione di un documento finale che diverrà un contributo per il programma di coalizione di centrodestra. Parteciperanno: Stefano Caldoro, Candidato Presidente Regione Campania, Edmondo Cirielli, Questore Camera dei ... Leggi su secoloditalia

