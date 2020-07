Francesca Pascale, finita la storia con Silvio Berlusconi lei e Paola Turci sono “inseparabili”. Dall’ex premier una “buonuscita da 20 milioni di euro” (Di giovedì 23 luglio 2020) Buonuscita da venti milioni di euro più un assegno annuale di “mantenimento” da un altro milione di euro. È ciò che resta ora a Francesca Pascale dei dieci anni di fidanzamento con Silvio Berlusconi. A rivelarlo è il settimanale Oggi, secondo cui il leader di Forza Italia e l’ex consigliera di Fi nella Provincia di Napoli hanno raggiunto questo accordo dopo che la loro storia d’amore è finita ufficialmente nel marzo scorso, in pieno lockdown per l’emergenza coronavirus. Intanto Francesca Pascale ha “decisamente girato pagina”, come scrive Oggi: “Dopo il lungo amore con Silvio Berlusconi, ora è ormai inseparabile ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Francesca Pascale e l’addio a Berlusconi: “buonuscita” di 20 milioni di euro - Corriere : Francesca Pascale e l’addio a Berlusconi: “buonuscita” di 20 milioni di euro - SkyTG24 : Francesca Pascale e la separazione con Berlusconi: 'buonuscita' da 20 milioni di euro - Arsodendro : #darla salvo buon Fine - stellavallo : RT @O_Strunz: Francesca #Pascale, prende 20 milioni di buonuscita da #Berlusconi, ma si lamenta lo stesso: 'Mi manca quel nanerottolo pelos… -