Francesca Pascale e Paola Turci: un’amicizia speciale? (Di giovedì 23 luglio 2020) L’amicizia tra la showgirl Francesca Pascale e la cantautrice Paola Turci è sempre più chiacchierata dalla stampa. Si tratterà di un legame speciale? Una settimana fa Diva & Donna ha riportato una foto di Francesca Pascale in compagnia di Paola Turci. Sull’articolo che ha accompagnato lo scatto si parla di “amica finora segreta e decisamente speciale”. “Francesca in più occasioni è andata a trovarla sul litorale laziale, dove Paola è di casa, e in queste immagini esclusive le vediamo insieme mentre portano a spasso i cani. La Pascale, si sa, ha una grande passione per gli animali, ... Leggi su zon

Corriere : Francesca Pascale e l’addio a Berlusconi: “buonuscita” di 20 milioni di euro - SkyTG24 : Francesca Pascale e la separazione con Berlusconi: 'buonuscita' da 20 milioni di euro - Corriere : Francesca Pascale e l’addio di Berlusconi: «buonuscita» da 20 milioni e un assegno annu... - PaolaTacconi : RT @primaopoitorna: Francesca Pascale dopo dieci anni di fidanzamento riceve 20milioni€ da @berlusconi? spiegatemi 20milioni a che pro? Non… - DamatoRicardo : RT @FebeDiCencrea: Francesca Pascale e l'addio a Silvio Berlusconi: dall'ex premier 'buonuscita da 20 milioni di euro e assegno annuale da… -