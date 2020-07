Francesca Pascale e Paola Turci, la nuova coppia dell’estate 2020? (Di giovedì 23 luglio 2020) Da Silvio Berlusconi a Paola Turci: oggi Francesca Pascale sembra fare coppia fissa con la cantante romana con cui già condivide un’intima e fedele amicizia da tempo. Non c’è nulla di certo, ma secondo il settimanale Chi, la cosa sembrerebbe ormai ovvia. La rivista, infatti, è riuscita a fotografarle in svariate occasioni insieme, e questo ha fatto scoppiare un gossip sulle due amiche, tanto da sospettare che siano in una vera e propria relazione. Sarà davvero solo un’amicizia? Oppure Francesca Pascale ha deciso di dare una svolta alla sua vita? >>Leggi anche: Guendalina Tavassi lato B in bella mostra mentre prende il sole in barca: «La regina di Capri!» Francesca ... Leggi su urbanpost

