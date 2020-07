Francesca Pascale e Paola Turci coppia fissa, il gossip che scatena la rete (Di giovedì 23 luglio 2020) Francesca Pascale cambia vita. Dopo la lunga relazione con Silvio Berlusconi è di nuovo single. Anche se, come scrive il settimanale Chi, "ora è ormai inseparabile dall'amica intima Paola Turci, 55 anni, con cui condivide l'impegno a favore dei diritti di gay e lesbiche e delle famiglie arcobaleno”. Il settimanale ha pubblicato alcune foto delle due - impegnate a fare shopping, in look total black e in bikini a prendere il sole - che hanno scatenato il gossip della rete che le vuole legate sentimentalmente. “Un'amicizia molto speciale”, la chiama Chi che scatena la fantasia dei social. Mentre Silvio Berlusconi è in Sardegna con la deputata Marta Fascina, sua nuova fiamma, per la Pascale ... Leggi su iltempo

