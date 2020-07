Francesca Pascale e l’addio a Silvio Berlusconi: dall’ex premier “buonuscita da 20 milioni di euro e assegno annuale da un milione” (Di giovedì 23 luglio 2020) Buonuscita da venti milioni di euro più un assegno annuale di “mantenimento” da un altro milione di euro. È ciò che resta ora a Francesca Pascale dei dieci anni di fidanzamento con Silvio Berlusconi. A rivelarlo è il settimanale Oggi, secondo cui il leader di Forza Italia e l’ex consigliera di Fi nella Provincia di Napoli hanno raggiunto questo accordo dopo che la loro storia d’amore è finita ufficialmente nel marzo scorso, in pieno lockdown per l’emergenza coronavirus. Ma non solo. Secondo Repubblica, Francesca Pascale avrebbe ottenuto dall’ex Cav. anche di poter continuare a vivere a Villa Maria, a Casatenovo, in Brianza: una ... Leggi su ilfattoquotidiano

