Francesca Pascale, dopo l’addio a Berlusconi è inseparabile da Paola Turci (Di giovedì 23 luglio 2020) Il gossip dell’estate 2020 si arricchisce di un nuovo pettegolezzo. Non sono solo Belen e Stefano e gli strascichi del loro nuovo addio a tenere banco (con tanto di punto domanda sul ruolo di Alessia Marcuzzi), perché ora i riflettori sono puntati su due donne che sarebbero inseparabili. Si tratta di Francesca Pascale e Paola Turci. Paola Turci e il molestatore: ‘Quando è morto ho provato sollievo’ Francesca Pascale e l’amicizia con Paola Turci A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Oggi. dopo la lunga storia d’amore con Silvia Berlusconi infatti la Pascale sarebbe spesso in compagnia della ... Leggi su tvzap.kataweb

Corriere : Francesca Pascale e l’addio a Berlusconi: “buonuscita” di 20 milioni di euro - SkyTG24 : Francesca Pascale e la separazione con Berlusconi: 'buonuscita' da 20 milioni di euro - Corriere : Francesca Pascale e l’addio di Berlusconi: «buonuscita» da 20 milioni e un assegno annu... - TGrillanda : Francesca Pascale e l'addio a Silvio Berlusconi: dall'ex premier 'buonuscita da 20 milioni di euro e assegno annual… - Bobbio65M : RT @VittorioDeSant7: ERA FISICAMENTE INNAMMORATA DEL BERLUSCA! O DEI SUOI SOLDI? Venti milioni di 'buonuscita' da Berlusconi per la Pasca… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Pascale

Francesca Pascale cambia vita. Dopo la lunga relazione con Silvio Berlusconi è di nuovo single. Anche se, come scrive il settimanale Chi, "ora è ormai inseparabile dall’amica intima Paola Turci, 55 an ...Francesca Pentimalli, dell'Istituto tumori di Napoli, Irccs Fondazione Pascale. L'équipe ha condotto «uno studio geografico, di tipo ecologico», per valutare la possibile associazione tra la ...