“Foto dei piedini e audio in cui dico porcate 10 euro”: il ‘tariffario’ della pedofilia online (Di giovedì 23 luglio 2020) “Foto dei piedini e audio in cui dico porcate 10 euro”. “Dieci foto a scelta più video masturbazione = 20 euro; Sexchat 45 minuti in cui faccio da schiava = 30 euro”. È il ‘tariffario’ delle ‘prestazioni’ di una adolescente vittima di una rete di pedopornografia che coinvolge dodici regioni. Il business, secondo quanto ricostruito dalla Postale, sarebbe stato ideato da un amico adolescente della ragazza. L’operazione ‘Pay to see’, ha portato all’emissione di 21 decreti. Ne emerge un “quadro preoccupante sull’utilizzo distorto di internet da parte di ragazzi sempre più giovani” Video, foto e chat a carattere sessuale con protagoniste minorenni venivano diffusi a pagamento su una nota piattaforma ... Leggi su limemagazine.eu

