Fortnite Stagione 3: Prendi un’arma a Capanna Catasta (Di giovedì 23 luglio 2020) A partire da oggi saranno disponibili le Sfide della Settimana 6 per la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2, come sempre vogliamo condividere con voi le Guide delle Sfide che richiedono di compiere azioni particolari o visitare luoghi specifici sulla mappa. Guida alla Sfida Prendi un’arma a Capanna Catasta Tra le Sfide odierne vi è una che vi chiede di prendere un’arma a Capanna Catasta, è indifferente che tipo di arma raccogliete, l’importante è farlo a Capanna Catasta, ma dove si trova? Non perdete tempo a cercarla sulla mappa perchè non troverete il nome scritto, eppure la località in questione è ben visibile, se provenite dalle precedenti stagioni sicuramente la ... Leggi su gamerbrain

