Forse c’è un nuovo farmaco promettente contro il coronavirus (Di giovedì 23 luglio 2020) (foto: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Si chiama Sng001 ed è un farmaco che potrebbe rivelarsi un’arma promettente nella lotta al nuovo coronavirus. Infatti, secondo i risultati preliminari (e non ancora sottoposti a revisione) di uno studio coordinato dai ricercatori dell’Università di Southampton (Regno Unito), il farmaco sperimentale si è dimostrato capace di diminuire il rischio di sviluppare una forma grave della Covid-19 . In particolare, Sng 001, spiegano i ricercatori, riduce significativamente la necessità di dover ricorrere alla ventilazione meccanica, aumentando, di conseguenza, la probabilità di sopravvivenza. Somministrato per via inalatoria, il farmaco Sng001, prodotto dalla Synairgen, una ... Leggi su wired

