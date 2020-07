Formazioni ufficiali Udinese-Juventus, Serie A 2019/2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Udinese-Juventus, match valido per la trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020. La Vecchia Signora va in casa dei friulani per sigillare in maniera definitiva un campionato destinato ormai, per la nona stagione di fila, a prendere la via di Torino. Basta una vittoria alla formazione di Sarri per beneficiare della matematica per la conquista dello Scudetto. Sfida importante tuttavia anche per gli uomini di Gotti, a un passo dalla salvezza: al momento sono quattro i punti di vantaggio sul Lecce terzultimo e vittorioso ieri sera contro il Brescia. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 19:30 di giovedì 23 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le ... Leggi su sportface

Il posticipo delle 19.30 della 35^giornata di Serie A vede affrontarsi capolista la Juventus ospite dell’Udinese alla Dacia Arena. I bianconeri arrivano al match rimaneggiati ma vogliosi di chiudere l ...

Brescia-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Brescia di Diego López, già matematicamente retrocesso in Serie B, ospita il Parma di Roberto D'Aversa nella 36ª e terzultima giornata di Serie A. I lombardi sono penultimi in classifica con 24 pun ...

