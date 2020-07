Formazioni ufficiali Lazio-Cagliari, Serie A 2019/2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari, match valido per la trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020. La Lazio non è ancora matematicamente qualificata in Champions League: manca pochissimo, ma serve ancora vincere una gara per potere essere sicuri. Fuori dai giochi Scudetto, sarà fondamentale anche il discorso Immobile, a caccia di un triplo obiettivo: capocannoniere, Scarpa d’Oro e record di Higuain. Di fronte il Cagliari, oramai salvo nonostante non abbia attraversato un’ottimo periodo: la squadra di Zenga vuole comunque raggiungere la miglior posizione possibile al termine della stagione, magari provando ad espugnare l’Olimpico. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:45 di ... Leggi su sportface

SkySport : Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali - LALAZIOMIA : Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali • - laziopress : Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali - pasqualinipatri : Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali - infoitsport : Formazioni ufficiali: Gotti 'risparmia' Larsen e Lasagna -